"Придется снова": Паркер раскрыл важную деталь контракта на бой с Чжилеем

Бывший чемпион в супертяжелом весе Джозеф Паркер сообщил, что контракт на бой с обладателем временного титула WBO Чжаном Чжилеем предусматривает реванш.

По словам новозеландца, в случае его победы он будет обязан предоставить китайскому сопернику второй шанс.

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"Да, если я выиграю у Чжана, мне придется с ним снова драться в конце года. После победы в реванше, я буду свободен и смогу драться с кем захочу. Их можно понять. Они пытаются защитить достижения Чжилея. Команда Джо Джойса сделала то же самое, когда он дрался с Чжаном.

Итак, мне придется победить его дважды. После этого я смогу двигаться дальше и побороться за титул чемпиона мира. В боксе практически все люди с эгоизмом. Всегда есть сторона А и сторона В", - приводит слова Паркера Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Чжилей - Паркер состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого будет поединок Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

Ранее Паркер назвал ключ к успеху в бою с Чжилеем.

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