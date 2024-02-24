iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Придется снова": Паркер раскрыл важную деталь контракта на бой с Чжилеем

Новозеландец поделился подробностями договора о противостоянии с китайцем.
Сегодня, 21:08
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Джозеф Паркер сообщил, что контракт на бой с обладателем временного титула WBO Чжаном Чжилеем предусматривает реванш.

По словам новозеландца, в случае его победы он будет обязан предоставить китайскому сопернику второй шанс.

Читай также: "Мне есть что показать": Чжилей готов удивить в бою с Паркером

"Да, если я выиграю у Чжана, мне придется с ним снова драться в конце года. После победы в реванше, я буду свободен и смогу драться с кем захочу. Их можно понять. Они пытаются защитить достижения Чжилея. Команда Джо Джойса сделала то же самое, когда он дрался с Чжаном.

Итак, мне придется победить его дважды. После этого я смогу двигаться дальше и побороться за титул чемпиона мира. В боксе практически все люди с эгоизмом. Всегда есть сторона А и сторона В", - приводит слова Паркера Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Чжилей - Паркер состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого будет поединок Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

Ранее Паркер назвал ключ к успеху в бою с Чжилеем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Чжан Чжилей

Статьи по теме

Паркер назвал ключ к успеху в бою с Чжилеем Паркер назвал ключ к успеху в бою с Чжилеем
Чжилей предположил, мог ли Фьюри специально получить травму перед боем с Усиком Чжилей предположил, мог ли Фьюри специально получить травму перед боем с Усиком
"Могу выйти против обоих": Чжилей выразил готовность подраться с Усиком или Фьюри "Могу выйти против обоих": Чжилей выразил готовность подраться с Усиком или Фьюри
Манчестер Сити одержал минимальную победу над Борнмутом Забарного Манчестер Сити одержал минимальную победу над Борнмутом Забарного
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа21:31
Манчестер Сити одержал минимальную победу над Борнмутом Забарного
Европа21:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа21:25
Дубль Кейна принес Баварии крайне непростую победу над РБ Лейпцигом
Бокс21:08
"Придется снова": Паркер раскрыл важную деталь контракта на бой с Чжилеем
Европа20:51
Тен Хаг высказался о поражении Манчестер Юнайтед от Фулхэма
Бокс20:29
Нганну оценил вероятность встречи в ринге с победителем боя Усик - Фьюри
ММА20:20
Чимаев рассказал, почему отказался подраться с Эдвардсом на UFC 300
Бокс19:58
"Рассечение большое и глубокое": Тренер оценил, успеет ли Фьюри восстановиться к бою с Усиком
Европа19:50
Бавария включила в шорт-лист бывшего тренера Челси и Интера
Европа19:33
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK