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"Дело больше не в деньгах": Атлас назвал причину победы Джошуа над Нганну

Специалист отметил развитие британского боксера.
Сегодня, 11:36
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Авторитетный тренер Тедди Атлас прокомментировал победу Энтони Джошуа в бою с Фрэнсисом Нганну.

По словам специалиста, британец выполнил свою работу в поединке с бойцом, у которого нет опыта в боксе.

"Опыт все решил. Думаю, Фьюри не ожидал, что Нганну может боксировать. Тогда присутствовал момент неожиданности. На этот раз ничего подобного не было.

Джошуа прекрасно понимал, с кем имеет дело. Он отнесся к своему сопернику с уважением и был готов. Благодаря опыту он получил большое преимущество. Энтони - хорошо справился, использовал финты, левую руку, пробивал справа. Он понимал, что дерется с парнем без опыта.

Джошуа сейчас вернулся в состояние, когда он спокоен, так как знает, почему это делает. Дело больше не в деньгах", - приводит слова Атласа Boxing News 24.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

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