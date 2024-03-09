"Перестаньте переходить в бокс": Райан Гарсия отреагировал на сокрушительную победу Джошуа над Нганну

Американский боксер Райан Гарсия прокомментировал победу бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну.

По его мнению, бойцам ММА не стоит переходить в бокс.

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"Пусть это будет большим предупреждением для всех бойцов ММА. Перестаньте переходить в бокс, будет только хуже. Условия будут более равными, если мы перейдем в ваш вид спорта. Конец! Один удар.

Я молюсь за здоровье Фрэнсиса. Его храбрость и смелость заслуживают похвалы. Поздравляю Энтони Джошуа", - написал Гарсия в сети Х.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джошуа - Нганну.

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