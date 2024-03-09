iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Нганну раскрыл планы на будущее после разгромного поражения от Джошуа

Камерунец сменит вид спорта.
Сегодня, 11:16
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну высказался о своем будущем после поражения в бою с Энтони Джошуа.

По словам бойца, он вернется в смешанные единоборства, но также планирует выступить и в боксе.

Читай также: "Он сделал то, что не смог Фьюри": Нганну назвал причину поражения от Джошуа

"Что я сейчас собираюсь делать? Пойду домой и обдумаю то, что произошло. Это был адский день с самого утра. Я во всем разберусь и решу, что будет дальше.

Возможно, это будет ММА, но будьте уверенны, с боксом я еще не закончил. Точно нет. Я вернусь", - приводит слова Нганну MMA FIGHTING.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Дело больше не в деньгах": Атлас назвал причину победы Джошуа над Нганну "Дело больше не в деньгах": Атлас назвал причину победы Джошуа над Нганну
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа - Нганну: лучшие кадры боя в Саудовской Аравии Джошуа - Нганну: лучшие кадры боя в Саудовской Аравии
"Он сделал то, что не смог Фьюри": Нганну назвал причину поражения от Джошуа "Он сделал то, что не смог Фьюри": Нганну назвал причину поражения от Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США стартовал восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон12:15
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на восьмом этапе Кубка мира
Бокс11:56
Джошуа оценил шансы на проведение боя с победителем Усик - Фьюри
Бокс11:48
"Это прописано в контракте": Паркер подтвердил проведение реванша с Чжилеем
Бокс11:36
"Дело больше не в деньгах": Атлас назвал причину победы Джошуа над Нганну
Бокс11:16
Нганну раскрыл планы на будущее после разгромного поражения от Джошуа
Бокс11:05
Бокс: расписание боев
Бокс10:59
Альварес официально получил следующего соперника, названы дата и место боя
Украина10:55
УПЛ: Черноморец - Ворскла, Полесье - Александрия, Кривбасс - Оболонь
Бокс10:40
Паркер отобрал у Чжилея временный титул, несмотря на два нокдауна: видео лучших моментов боя
Европа10:35
Мэри Поппинс: возлюбленная Зинченко провела необычную фотосессию на перроне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK