Нганну раскрыл планы на будущее после разгромного поражения от Джошуа

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну высказался о своем будущем после поражения в бою с Энтони Джошуа.

По словам бойца, он вернется в смешанные единоборства, но также планирует выступить и в боксе.

Читай также: "Он сделал то, что не смог Фьюри": Нганну назвал причину поражения от Джошуа

"Что я сейчас собираюсь делать? Пойду домой и обдумаю то, что произошло. Это был адский день с самого утра. Я во всем разберусь и решу, что будет дальше.

Возможно, это будет ММА, но будьте уверенны, с боксом я еще не закончил. Точно нет. Я вернусь", - приводит слова Нганну MMA FIGHTING.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!