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Бриедис проведет реванш с Опетаей в андеркарде Усик - Фьюри

Боксеры оспорят результат первого боя.
Сегодня, 18:15
Boxing Scene
Boxing Scene

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (28-2, 20 КО) вновь окажется в ринге экс-чемпионом в тяжелом весе Джеем Опетаей (24-0, 19 КО) 18 мая.

Боксері проведут реванш в андеркарде боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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"Мы очень рады быть соучастниками такого замечательного боя Усика против Фьюри, его будут смотреть много людей. Опетая и Бриедис уже встречались. Мы знаем, что мы получим. Посмотрите на их первый бой.

Бриедис не мог справиться с ним в первой половине, он оказался на стиле ринга впервые в профессиональной карьере. Вторая половина, он возвращается. Бьет его и ломает почти все кости в его теле. Это сумасшедший бой", - сказал промоутер Бриедиса Калле Зауэрланд в интервью Boxing Scene.

Напомним, первый их бой состоялся в июле 2022 года в Австралии. Опетая победил единогласным решением судей.

Ранее Тайсон Фьюри раскрыл планы Уайлдера.

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