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Тайсон Фьюри раскрыл планы Уайлдера

"Цыганский король" сделал громкий анонс возвращения американца.
Сегодня, 16:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что в скором времени Деонтей Уайлдер вернется на ринг.

По словам британца, американец получит большой поединок.

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"Уайлдер вернется. Конечно же, я считаю, что он может вернуться. Он подерется снова.

 На самом деле я знаю, что он подерется снова, но не могу рассказать вам, против кого и когда. Но это произойдет скоро, и это огромный бой, в котором примет участие Уайлдер", - сказал Фьюри в интервью Boxing Social.

Последний бой Уайлдер провел 23 декабря, когда проиграл Джозефу Паркеру единогласным решением судей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Леннокс Льюис предсказал победителя боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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