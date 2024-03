Леннокс Льюис раскрыл причину поражения Кличко в бою с Фьюри

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис высказался о поединке Владимира Кличко и Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, украинец проиграл британцу из-за особенностей "Цыганского короля".

"Кличко был непревзойденным спортсменом, он не недооценивал ни одного бойца.

Просто он никогда не встречался с таким подвижным и большим боксером, как Фьюри. Он знал только, как драться с позиции высокого бойца. Когда ты не длиннее и выше, тебе лучше изменить свою стратегию", - написал Льюис на своей странице в Х.

Klitschko was the consummate athlete, he didn’t take ANY fighter lightly. He had just never faced a fighter as mobile and big as Fury. He only knew how to fight tall, and when ur no longer the tallest, u better change ur strategy.