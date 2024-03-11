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Леннокс Льюис раскрыл причину поражения Кличко в бою с Фьюри

Британец отметил карьеру украинского чемпиона.
Сегодня, 15:46
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис высказался о поединке Владимира Кличко и Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, украинец проиграл британцу из-за особенностей "Цыганского короля".

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"Кличко был непревзойденным спортсменом, он не недооценивал ни одного бойца. 

Просто он никогда не встречался с таким подвижным и большим боксером, как Фьюри. Он знал только, как драться с позиции высокого бойца. Когда ты не длиннее и выше, тебе лучше изменить свою стратегию", - написал Льюис на своей странице в Х.

Ранее Леннокс Льюис предсказал победителя боя Усик - Фьюри.

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