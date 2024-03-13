"Хочу показать, что Украина сильная страна": Богачук о титульном бое

Украинец отметил дух своих соотечественников, которые сражаются с агрессором.

Украинский боксер Сергей Богачук заявил, что намерен победить Себастьяна Фундору в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

По словам боксера, он намерен прославлять Украину, которая сейчас воюет против российской федерации.

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"Моя мотивация - моя страна. Потому что моя страна находится в стоянии войны. Мне нужно победить. Мне нужно поддержать свою страну. Это мотивирует меня. Война - гибнет много людей. Погибло много гражданских лиц. Дети, девчонки… погибло много людей. В моей стране очень опасная обстановка.

Моя мотивация, чтобы люди вернулись в Украину. Я хочу поддержать мою страну. Я хочу показать всем, показать миру, что Украина сильная страна. Выиграйте войну, выиграйте битву. Вот в чем моя мотивация. Мне нужно побеждать", - приводит слова Богачука Boxing Scene.

Напомним, Фундора и Богачук проведут бой 30 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что украинец Хегай поборется за статус обязательного претендента на чемпионский титул.

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