iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Джошуа назвал главную ошибку Нганну в бою с Энтони

Специалист разобрал подход камерунца к поединку.
Сегодня, 18:36
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бен Дэвисон, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о победе своего подопечного над Фрэнсисос Нганну.

По словам специалиста, камерунец не должен был становиться в стойку левши.

Читай также: Промоутер назвал сроки возвращения Джошуа в ринг и количество боев в этом году

"Мы знали, что Нганну будет испытывать проблемы в защите, если Эй Джей сделает пару вещей перед тем, как реализовать определенный сценарий. Нганну тяжело защищаться от правой руки в стойке левши, и это произошло. Я думаю, что с его стороны было ошибкой драться в стойке левши, но я его понимаю. Он делал это на протяжении всей карьеры.

Я просто чувствую, что это было главным - создавать ситуации, в которых Нганну не мог видеть удары, заставлять его думать о чем-то другом, прежде чем наносить удар. Это было ключом к победе - убедиться, что он на что-то реагирует, а потом заставить его поплатиться за это. Мне кажется, что в этом плане Эй Джей проделал хорошую работу", - сказал Дэвисон на подкасте The MMA Hour.

Напомним, Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее боксер, спарринговавший с Усиком и Фьюри, бросил вызов Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Костюк обыграла россиянку в 1/4 финала турнира WTA 1000 Костюк обыграла россиянку в 1/4 финала турнира WTA 1000
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024 Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Тандреволд завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах Кубка мира Тандреволд завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах Кубка мира
Дешам выступил против участия Мбаппе на Олимпийских играх Дешам выступил против участия Мбаппе на Олимпийских играх
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: победой в спринте Виттоцци открыла заключительный этап Кубка мира в Канаде
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Теннис21:24
Костюк обыграла россиянку в 1/4 финала турнира WTA 1000
Европа21:10
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Биатлон21:00
Тандреволд завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах Кубка мира
Европа20:50
Дешам выступил против участия Мбаппе на Олимпийских играх
Европа20:28
Подорожавшие футболисты: Брэдли подорожал на 600%, Майну, Фоден и Тоуни в пятерке лучших
Биатлон20:20
Биатлон-2023/2024: победой в спринте Виттоцци открыла заключительный этап Кубка мира в Канаде
Биатлон19:59
Виттоцци выиграла последний в сезоне женский спринт, две украинки - в зачетной зоне
Европа19:55
Подешевевшие футболисты: Антони - лидер по упавшей цене, Рэшфорд и Мудрик в ТОП-10
Украина19:30
Матч Черноморец - Верес пройдет без зрителей: решение о допуске болельщиков отменено
Европа19:25
Ванда Нара опубликовала тизер нового музыкального клипа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK