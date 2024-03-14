Тренер Джошуа назвал главную ошибку Нганну в бою с Энтони

Бен Дэвисон, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о победе своего подопечного над Фрэнсисос Нганну.

По словам специалиста, камерунец не должен был становиться в стойку левши.

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"Мы знали, что Нганну будет испытывать проблемы в защите, если Эй Джей сделает пару вещей перед тем, как реализовать определенный сценарий. Нганну тяжело защищаться от правой руки в стойке левши, и это произошло. Я думаю, что с его стороны было ошибкой драться в стойке левши, но я его понимаю. Он делал это на протяжении всей карьеры.

Я просто чувствую, что это было главным - создавать ситуации, в которых Нганну не мог видеть удары, заставлять его думать о чем-то другом, прежде чем наносить удар. Это было ключом к победе - убедиться, что он на что-то реагирует, а потом заставить его поплатиться за это. Мне кажется, что в этом плане Эй Джей проделал хорошую работу", - сказал Дэвисон на подкасте The MMA Hour.

Напомним, Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее боксер, спарринговавший с Усиком и Фьюри, бросил вызов Джошуа.

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