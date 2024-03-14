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Промоутер назвал сроки возвращения Джошуа в ринг и количество боев в этом году

Представитель британца поделился планами подопечного на ближайшее будущее.
Сегодня, 17:44
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о предварительных планах боксера после досрочной победы над Фрэнсисом Нганну в последнем бою.

По словам представителя британца, его подопечный может вернуться в ринг ориентировочно в середине лета, а в 2024 году они собираются организовать два поединка.

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"Джошуа действительно хочет быть активным. В то же время он провел четыре боя за 11 месяцев. Если сохранять такую же активность, в какой-то момент тело может начать ломаться и появляется большая вероятность травм. Да, в последнем бою он провел всего два раунда, но перед этим был изнурительный тренировочный лагерь.

Мы сядем с Эй Джеем, его командой и спланируем, что будет дальше. Скажу вам честно, я не вижу, чтобы он дрался раньше конца июня. Я думаю, что Энтони проведет бой в июле или августе, а затем вернется в ноябре или декабре. Но этот вопрос остается открытым. 18 мая окажет влияние на наши планы", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее Джошуа озвучил имена потенциальных соперников на следующий бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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