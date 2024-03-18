Свидетель сумасшедшего матча. Тайсон Фьюри встретился с самым титулованным футбольным тренером
"Цыганский король" увидел успех Манчестер Юнайтед в Кубке Англии.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри посетил матч 1/4 финала Кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем.
"Цыганский король" встретился с легендарным экс-тренером красных дьяволов Алексом Фергюсоном.
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Поединок завершилась победой Манчестер Юнайтед в дополнительное время со счетом 4:3.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.
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