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Свидетель сумасшедшего матча. Тайсон Фьюри встретился с самым титулованным футбольным тренером

"Цыганский король" увидел успех Манчестер Юнайтед в Кубке Англии.
Сегодня, 18:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри посетил матч 1/4 финала Кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем.

"Цыганский король" встретился с легендарным экс-тренером красных дьяволов Алексом Фергюсоном.

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Поединок завершилась победой Манчестер Юнайтед в дополнительное время со счетом 4:3.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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