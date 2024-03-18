Свидетель сумасшедшего матча. Тайсон Фьюри встретился с самым титулованным футбольным тренером

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри посетил матч 1/4 финала Кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем.

"Цыганский король" встретился с легендарным экс-тренером красных дьяволов Алексом Фергюсоном.

Читай также: "Сумасшедшее занятие": Фьюри показал свою подготовку к бою с Усиком

Поединок завершилась победой Манчестер Юнайтед в дополнительное время со счетом 4:3.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!