"Сумасшедшее занятие": Фьюри показал свою подготовку к бою с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает подготовку к будущему поединку против обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика, который ранее был перенесен из-за рассечения у британца.

"Цыганский король" на своей странице в Instagram опубликовал видео из тренировочного лагеря, продемонстрировав одно из своих занятий.

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"Сумасшедшее занятие с Кристианом Блэклоком и Айзеком Лоу. Время снова блистать", - написал британский боксер.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сообщил дату реванша с Усиком.

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