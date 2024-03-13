"Сумасшедшее занятие": Фьюри показал свою подготовку к бою с Усиком
Британский боксер опубликовал видео из тренировочного лагеря.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает подготовку к будущему поединку против обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика, который ранее был перенесен из-за рассечения у британца.
"Цыганский король" на своей странице в Instagram опубликовал видео из тренировочного лагеря, продемонстрировав одно из своих занятий.
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"Сумасшедшее занятие с Кристианом Блэклоком и Айзеком Лоу. Время снова блистать", - написал британский боксер.
Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Фьюри сообщил дату реванша с Усиком.
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