Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Обзор и видео голов матча Кубка Англии 17.03.2024

В рамках четвертьфинала Кубка Англии Ман Юнайтед на своем поле сыграл с Ливерпулем.

"Красные дьяволы" быстро повели в счете, но еще до перерыва Ливерпуль забил дважды благодаря усилиям Мак Аллистера и Салаха.

Все шло к непростой, но все же победе гостей, однако, за несколько минут до конца вышедший на замену Антони сравнял счет.

В дополнительное время коллектив Юргена Клоппа вновь вышел вперед в конце первой 15-минутки, но уже во второй Маркус Рэшфорд восстановил паритет, а на 120+1 минуте Амад Диалло вырвал победу для своей команды.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3

xG 3.19 - 1.87

Удары: 28 - 25

Удары в створ ворот: 11 - 11

Владение мячом: 41% - 59%

Голы: МакТоминей, 10, Антони, 83, Рэшфорд, 107, Амад, 120+1 - Мак Аллистер, 44, Салах, 45+2, Эллиотт, 103

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака (Магуайр, 71), Варан (Диалло, 85), Линделеф (Маунт, 106), Далот - Мактоминей, Мейну (Эриксен, 80) - Гарначо, Фернандеш, Рашфорд - Гойлунн (Антони, 71)

Ливерпуль: Келлегер - Гомес (Цимикас, 101), Кванса, ван Дейк, Робертсон (Брэдли, 76) - Мак Аллистер, Эндо, Собослаи (Эллиотт, 72) - Салах (Гакпо, 76), Нуньес, Диас (Кларк, 113)

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