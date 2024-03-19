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Известный тренер оценил шансы Усика в поединке с Фьюри

Макгирт отметил силу боксеров.
Сегодня, 14:07
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Авторитетный тренер Бадди Макгирт поделился мнением о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, украинец имеет все шансы победить "Цыганского короля".

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"Я считаю, что у Усика есть стиль, чтобы победить Фьюри. Но Тайсон – один из лучших бойцов, использующих свои габариты в качестве преимущества. 

Он очень хорош и последователен в этом. Главный вопрос в том, как Усик справится с этим в период с шестого по 12-й раунд», – заявил Макгирт в интервью Boxing Social.

Поединок Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Усик признался, почему не отправил Джошуа в нокаут.

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