"Его сила удивительна": Беллью предсказывает досрочную победу в возможном бою Фьюри и Джошуа

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о потенциальном поединке между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По его мнению, этот бой должен завершиться досрочной победой Эй Джея.

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"Верю, что Джошуа подерется с победителем поединка Усика с Фьюри. Если именно Тайсон станет абсолютным чемпионом, Энтони нокаутирует его. Даст волю своим рукам и досрочно победит его. Его сила удивительна. Он еще раз показал, каким разрушительным может быть. Это пугает.

Надо сказать, что Джошуа - молодец. Он вышел и нокаутировал своих последних оппонентов. Работа, выполненная против Валлина, была идеальной. Прекрасное выступление с первой до последней секунды. Он завершил бой с Отто чудесным образом. А потом вышел против Нганну - все думали, что Энтони будет иметь проблемы с ним. Я говорил, что все завершится за шесть раундов.

Джошуа сейчас находится в таком состоянии, когда психологическая хрупкость, которую ему приписывали, исчезла. Ментальных проблем больше нет. Ему не нужно ни о чем беспокоиться, потому что об этом теперь заботится тренер Бен Дэвисон. Энтони знает, что находится в хорошей форме, и может дать волю рукам", - цитирует Беллью Daily Mail.

Ранее промоутер назвал сроки возвращения Джошуа в ринг и количество боев в этом году.

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