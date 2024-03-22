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"Хочет больше всего": Тренер признался, что Джошуа стремится взять реванш у Усика

Дважды битый украинцем британский экс-чемпион жаждет получить третий поединок.
Сегодня, 11:05
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images

Бен Дэвисон, тренер представителя супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа, поделился планами своего подопечного.

По словам наставника британского боксера, Эй Джей отдал бы предпочтение третьему бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, чтобы поквитаться за два поражения, а не первому поединку с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

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"Это бой, который мы хотели бы провести. Я очень хочу помочь Джошуа исправить ситуацию. Я знаю, что третий поединок против Усика, это тот бой, который Джошуа хочет больше всего.

В любом случае, мы еще очень далеки от этого события, потому что Фьюри и Усик подерутся между собой, а потом, вероятно, будет реванш. С другой стороны, мы всего в нескольких шагах от достижения цели", - приводит слова Дэвисона Boxing Scene.

Отметим, ранее промоутер Усика объяснил, почему не верит в третий бой с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик бен дэвисон

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