"Хочет больше всего": Тренер признался, что Джошуа стремится взять реванш у Усика

Бен Дэвисон, тренер представителя супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа, поделился планами своего подопечного.

По словам наставника британского боксера, Эй Джей отдал бы предпочтение третьему бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, чтобы поквитаться за два поражения, а не первому поединку с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Читай также: Усик признался, почему не отправил Джошуа в нокаут

"Это бой, который мы хотели бы провести. Я очень хочу помочь Джошуа исправить ситуацию. Я знаю, что третий поединок против Усика, это тот бой, который Джошуа хочет больше всего.

В любом случае, мы еще очень далеки от этого события, потому что Фьюри и Усик подерутся между собой, а потом, вероятно, будет реванш. С другой стороны, мы всего в нескольких шагах от достижения цели", - приводит слова Дэвисона Boxing Scene.

Отметим, ранее промоутер Усика объяснил, почему не верит в третий бой с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!