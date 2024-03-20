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Промоутер Усика объяснил, почему не верит в третий бой с Джошуа

Красюк высказался о шансах на трилогию.
Сегодня, 08:50
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усика, высказался о трилогии украинца с Энтони Джошуа.

По словам специалиста, вероятно, сам британец не хотел бы выходить в ринг с Александром.

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"Я не уверен, что Энтони глубоко в сердце хочет третьего поединка. Это кажется опасным. Это можно сравнить с игровой зависимостью. После того, как вы проиграли деньги в рулетку, возвращаетесь полные уверенности. Вы ставите в два или три раза больше, в ожидание выигрыша, но в результате теряете все.

Есть еще одна вещь, которая делает третий бой маловероятным - это последовательность обязательных условий. Как вы знаете, следующие в этой карусели IBF, а не WBC", - приводит слова Красюка World Boxing News.

Ранее Усик признался, почему не отправил Джошуа в нокаут.

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