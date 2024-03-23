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"Он не может ожидать Усика или Фьюри": Фрэмптон выбрал лучшего соперника для Джошуа

Эксперт отметил положение Энтони.
Сегодня, 10:00
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон высказался о перспективах Энтони Джошуа.

По словам эксперта, британец не должен ждать победителя боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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"Я на месте Энтони дрался бы с Филипом Хрговичем. Думаю, что Хргович создан для Джошуа. Это очень выигрышный вариант для Джошуа. Я считаю его большим фаворитом в этом бою.

Этот поединок сохранит его динамику, пока он ожидает боя за бесспорный титул. Он не может просто сидеть и ждать Фьюри или Усика. А если у них будет три поединка. Так что ему придется драться", - приводит слова Фрэмптона Boxing Scene.

Ранее промоутер Усика сообщил, когда должен состояться реванш с Фьюри.

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