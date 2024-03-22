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Экс-чемпион оценил, как рассечение Фьюри может сказаться на его бое с Усиком

Хаттон предположил, стоит ли британцу больше опасаться поражения.
Сегодня, 13:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон высказался о рассечении обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, из-за которого был перенесен его бой с чемпионом по версиям WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

По его мнению, эта травма не должна стать помехой для британца в будущем поединке с украинцем.

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"Я не думаю, что рассечение повлияет на исход боя. Рассечение Тайсона зашили правильные люди, ему сделали операцию, чтобы все было хорошо.

Я получил рассечение в бою против Джона Такстона, и мне потребовалась пластическая операция, поскольку оно было ужасным. Я знаю, что у Тайсона есть только несколько недель на восстановление от этого, но если сечка откроется после шестого раунда, то она должна быть ужасной, чтобы рефери остановил поединок такого статуса, где так много стоит на кону. Я не особо беспокоюсь об этом", - приводит слова Хаттона Daily Star.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика сообщил, когда должен состояться реванш с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Рикки Хаттон

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