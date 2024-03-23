Уоррен назвал сроки боя Фьюри - Джошуа

Промоутер высказался также о противостоянии Усика с Тайсоном.

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке своего подопечного с Энтони Джошуа.

По словам эксперта, этот бой состоится в следующем году, ведь у Фьюри есть два боя с Александром Усиком.

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"Конечно, один из них сделает это. Фьюри и Усик получат огромные гонорары за эти бои. Я совершенно уверен, что проигравший активирует пункт о матче-реванше.

Если в марте Фьюри сделает то, что я думаю, он сделает, и Энтони продолжит побеждать, то это подведет нас к огромному событию. Я уверен, что нас ждет большой бой", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Ранее промоутер Усика сообщил, когда должен состояться реванш с Фьюри.

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