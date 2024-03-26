Бывший тренер Джошуа назвал фаворита боя Фьюри – Усик

Ричи Вудалл, тренер Энтони Джошуа времен его любительской карьеры Эй Джея, поделился мнением по поводу поединка за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам эксперта, "Цыганский король" фаворит, ведь находится в прекрасной физической форме и имеет преимущество в габаритах.

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"Фьюри предстоит очень трудный бой против Усика, но Тайсон в прекрасной физической форме. Поэтому мы очень близки к ответу относительно фаворита.

На самом деле я выбираю Фьюри. Просто он слишком велик для Усика. Я не могу дождаться этого боя", - приводит слова тренера Boxing Social.

Бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее бывший менеджер Кличко объяснил, почему Усик победит Фьюри.

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