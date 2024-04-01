WBO санкционировала бой Фундоры и Кроуфорда

WBO официально приказала чемпиону в первом среднем весе Себастьяну Фундоре (21-1-1, 13 КО) начать переговоры о поединке с обладателем WBO, WBC и WBA в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).

Стороны должны договориться о поединке до 25 апреля.

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Если команды не смогут подписать контракт, то начнутся промоутерские торги.

Напомним, Фундора "разбил" Цзю и завоевал два чемпионских титула в среднем весе.

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