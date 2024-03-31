Фундора "разбил" Цзю и завоевал два чемпионских титула в среднем весе

Боксеры провели очень кровавый поединок, который завершился довольно сенсационной победой.

Минувшей ночью в Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за два чемпионских титула.

На кону стояли вакантный пояс чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC, а также пояс чемпиона по версии WBO, который принадлежал австралийцу Тиму Цзю (24-1, 17 КО). Ему же противостоял американец Себастьян Фундора (21-1-1, 13 КО).

Хотя претендент владел заметным преимуществом в габаритах, более агрессивно в начале поединка выступил чемпион, который отметился апперкотом.

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Уже совсем скоро на ринге пролилась кровь: голова Цзю познакомилась с локтем оппонента, а у Фундоры был разбит нос и кровило изо рта.

Затем боксеры устроили кровавую бойню, в которой достаточно комфортно себя чувствовал американец - Себастьян грамотно использовал дистанцию и длину своих рук.

Цзю попытался сократить дистанцию, и хотя это у него не всегда получалось, его попадания были качественнее.

A bloody @tim_tszyu lands a short left hook while standing inside with Fundora. #TszyuFundora pic.twitter.com/H6Q55AzxF6 — Premier Boxing Champions (@premierboxing) March 31, 2024

Вторая половина боя проходила под преимуществом Фундоры, который приближался к своей победе. Цзю в свою очередь старался вернуть ход поединка под свой контроль.

Однако было уже поздно - Себастьян Фундора победил раздельным решением судей (112-116, 116-112, 115-113) и завоевал два пояса чемпиона мира в первом среднем весе.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с обзором поединка, в котором Сергей Богачук перебоксировал Брайана Мендозу и стал временным чемпионом мира.

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