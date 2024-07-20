"Бой все равно состоится": Ортис назвал следующего соперника после Богачука

Американец сообщил, с кем встретится в ринге независимо от результата поединка с украинцем.

Верджил Ортис, претендент на временный титул WBC в первом среднем весе, который принадлежит его ближайшему сопернику Сергею Богачуку, рассказал о своих планах.

По словам американского боксера, независимо от исхода поединка с украинцем он после подерется против Тима Цзю.

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"Конечно, бой с Цзю состоится. Я не недооцениваю этот тяжелый бой, который мне предстоит провести, но поединок с Цзю состоится. Мы согласились подраться с Тимом после его поражения, поскольку знали, что это хороший бой. Поражение ничего не отнимает у него как у бойца. Если я проиграю поединок против Богачука - не говорю, что так будет, но если, не дай бог, это произойдет - бой с Тимом все равно состоится.

Это будет один из классических боев на HBO. Понимаете, о чем я говорю? Вы посмотрите его, и это будет словно старый добрый поединок на HBO. Это будет хороший бой. Ты должен выходить на ринг с настроем, что поединок будет сложным. Если так и будет, то ты окажешься к этому готовым", - цитирует Ортиса Boxing Scene.

Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.

Ортис должен был драться 3 августа против Цзю, но австралиец снялся с поединка после рекомендаций врача из-за рассечения, которое получил в бою с Себастьяном Фундорой.

Ранее Богачук сделал громкое заявление о поединке с Ортисом.

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