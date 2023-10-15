iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Цзю успешно провел дебютную защиту титула, одолев Мендосу

Чемпион одержал победу единогласным решением судей.
Сегодня, 11:14
Цзю защитил пояс / Getty Images
Цзю защитил пояс / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) одержал победу в поединке против американца Брайана Мендосы (22-3, 16 KO), впервые защитив свой пояс.

Бой возглавил вечер бокса от промоутерской компании No Limit Boxing, который состоялся на арене Gold Coast Convention and Exhibition Centre в австралийском Бродбиче.

Соперники прошли всю дистанцию двенадцатираундового поединка, по итогам которого судьи отдали победу Цзю единогласным решением со счетом 116-111, 116-112 и 117-111.

Напомним, что в марте этого года Цзю завоевал пояс временного чемпиона WBO, одолев Тони Харрисона, после чего провел успешную защиту в бою с Карлосом Окампо.

Полноценный титул чемпиона по версии WBO достался Цзю без боя, когда пояса лишили Джермелла Чарло после поединка с Саулем Альваресом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Тим Цзю

Статьи по теме

Алимханулы одержал досрочную победу над Гуалтьери, объединив пояса в среднем весе Алимханулы одержал досрочную победу над Гуалтьери, объединив пояса в среднем весе
Кроуфорд назвал своих ближайших потенциальных соперников Кроуфорд назвал своих ближайших потенциальных соперников
Джермелл Чарло будет лишен титула WBO после боя c Альваресом Джермелл Чарло будет лишен титула WBO после боя c Альваресом
Украина повторила рекордную серию побед Украина повторила рекордную серию побед
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Евро-202414:20
Украина повторила рекордную серию побед
Бокс14:12
Промоутер Усика рассказал, когда планируют организовать бой с Фьюри
Киберспорт14:04
Официально: NaVi объявили, что S1mple пропустит весь турнир в Сиднее
Другие страны14:01
Защитник Барселоны может перейти в МЛС
Бокс13:32
"Как с этим аватаром боксировать?": Усик рассказал, что ему поможет победить Фьюри
Киберспорт13:27
S1mple пропустит начало IEM Sidney, вместо него будет играть тренер
Евро-202413:01
Трубин: Судаков очень настойчиво работает, рад за него, пусть забивает в каждом матче
Евро-202413:00
Квалификация к Евро-2024: Норвегия примет Испанию, Уэльс встретится с Хорватией, а Польша - с Молдовой
Бокс12:47
Томми Фьюри одержал спорную победу над блогером KSI
Европа12:18
Зидан: Работа тренера и работа футболиста не имеют ничего общего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK