Цзю успешно провел дебютную защиту титула, одолев Мендосу

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) одержал победу в поединке против американца Брайана Мендосы (22-3, 16 KO), впервые защитив свой пояс.

Бой возглавил вечер бокса от промоутерской компании No Limit Boxing, который состоялся на арене Gold Coast Convention and Exhibition Centre в австралийском Бродбиче.

Соперники прошли всю дистанцию двенадцатираундового поединка, по итогам которого судьи отдали победу Цзю единогласным решением со счетом 116-111, 116-112 и 117-111.

Напомним, что в марте этого года Цзю завоевал пояс временного чемпиона WBO, одолев Тони Харрисона, после чего провел успешную защиту в бою с Карлосом Окампо.

Полноценный титул чемпиона по версии WBO достался Цзю без боя, когда пояса лишили Джермелла Чарло после поединка с Саулем Альваресом.

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