Цзю быстро расправился с Окампо, уложив соперника в первом раунде

Для нокдауна австралийскому боксеру потребовалась минута, а для нокаута - еще несколько ударов.

Временный чемпион по версии WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю (23-0, 17 KO) одержал досрочную победу в бою с мексиканцем Карлосом Окампо (34-3, 22 KO).

Поединок состоялся на арене Gold Coast Convention and Exhibition Centre в австралийском Бродбиче, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании No Limit Boxing.

Австралийскому боксеру потребовалось около полутора минут, чтобы остановить соперника практически в начале боя.

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В стартовом раунде Цзю по истечении минуты противостояния отправил Окампо в нокдаун. Претендент поднялся, но уже ничего не сумел противопоставить оппоненту. Еще после нескольких ударов мексиканский боксер оказался в нокауте.

Для Цзю это была первая защита пояса временного чемпиона по версии WBO, который он в марте этого года завоевал в поединке против Тони Харрисона.