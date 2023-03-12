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Цзю стал временным чемпионом WBO, одержав досрочную победу над Харрисоном

Австралийский боксер остановил соперника в девятом раунде.
Сегодня, 08:34
Цзю победил Харрисона / Getty Images
Цзю победил Харрисона / Getty Images

В ночь на воскресенье, 12 марта, в австралийском Сиднее состоялся вечер бокса, в главном событии которого в ринге встретились непобежденный местный боксер Тим Цзю (22-0, 16 KO) и бывший чемпион мира американец Тони Харрисон (29-4-1, 21 KO).

На кону поединка стоял вакантный титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе.

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Цзю с первых раундов начала наращивать преимущество, действовал активнее и был точнее. Непобежденный австралиец постоянно заставлял оппонента прижиматься к канатам и в третьем раунде сумел потрясти американца правым хуком. Фаворит поединка бросился на добивание, но сопернику удалось выстоять.

Источник: Getty Images

Цзю продолжал владеть инициативой, хотя и Харрисон во второй половине боя начал действовать немного активнее. Тем не менее развязка противостояния наступила в девятом раунде, когда австралийцу удалось досрочно завершить поединок. Цзю снова потряс американца и набросился на него с серией ударов, в результате чего тот оказался на настиле ринга. Харрисон с трудом все же поднялся на ноги, но рефери принял решение остановить бой.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Таким образом, Цзю одержал победу техническим нокаутом и стал временным чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO тони харрисон Тим Цзю

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