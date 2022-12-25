Титульный бой Чарло с Цзю сорвался из-за перелома руки у абсолютного чемпиона

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло не сможет провести защиту титулов против Тима Цзю в изначально запланированную дату.

Американский боксер в тренировочном лагере во время спарринга получил перелом левой руки в двух местах. У спортсмена были обнаружены трещины между мизинцем и безымянным пальцем, а также у основания большого пальца.

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Чарло уже наложили гипс, который будет снят только через два месяца.

"Это не та новость, которую мы хотели услышать, потому что все с нетерпением ждали бой, но такое случается. Джермелл прошел трудный путь, чтобы стать абсолютным чемпионом, поэтому он знает, что ничего не дается легко.

Цзю будет лучше готовым, потому что Джермелл будет сильнее и голоднее, когда вернется", - цитирует президента промоутерской компании TGB Promotions Тома Брауна Boxing Scene.

Бой Чарло - Цзю, запланированный на 28 января в Лас-Вегасе, отложен на неопределенный срок.