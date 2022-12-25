iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Титульный бой Чарло с Цзю сорвался из-за перелома руки у абсолютного чемпиона

Американский боксер получил травму во время тренировки.
Сегодня, 14:31
Джермелл Чарло / Getty Images
Джермелл Чарло / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло не сможет провести защиту титулов против Тима Цзю в изначально запланированную дату.

Американский боксер в тренировочном лагере во время спарринга получил перелом левой руки в двух местах. У спортсмена были обнаружены трещины между мизинцем и безымянным пальцем, а также у основания большого пальца.

Читай также: Тим Цзю и Джермелл Чарло согласовали бой за чемпионский пояс

Чарло уже наложили гипс, который будет снят только через два месяца.

"Это не та новость, которую мы хотели услышать, потому что все с нетерпением ждали бой, но такое случается. Джермелл прошел трудный путь, чтобы стать абсолютным чемпионом, поэтому он знает, что ничего не дается легко.

Цзю будет лучше готовым, потому что Джермелл будет сильнее и голоднее, когда вернется", - цитирует президента промоутерской компании TGB Promotions Тома Брауна Boxing Scene.

Бой Чарло - Цзю, запланированный на 28 января в Лас-Вегасе, отложен на неопределенный срок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джермелл Чарло Тим Цзю

Статьи по теме

Усик остался лидером рейтинга лучших боксеров мира по версии DAZN Усик остался лидером рейтинга лучших боксеров мира по версии DAZN
Чарло - Кастаньо: видео нокаута Чарло - Кастаньо: видео нокаута
Джермелл Чарло нокаутировал Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира Джермелл Чарло нокаутировал Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира
Тим Цзю разгромно победил Такеши Иноуэ Тим Цзю разгромно победил Такеши Иноуэ
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа16:23
Эвертон может разорвать арендное соглашение с конкурентом Миколенко
Украина16:17
Лобановский попал в ТОП-25 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min
Европа15:53
Арсенал близок к продлению контракта с футболистом группы атаки
Европа15:38
Левандовски: У Золотого мяча-2023 уже есть обладатель
Европа15:18
Один из героев сборной Аргентины на ЧМ-2022 может сменить клубную прописку
НБА15:18
Яннис стал персонажем популярной компьютерной игры
Бокс14:58
"Я возвращаюсь": Гвоздик сделал громкое заявление о возобновлении карьеры
Бокс14:31
Титульный бой Чарло с Цзю сорвался из-за перелома руки у абсолютного чемпиона
Европа14:28
Гризманн отказался от отпуска и вернулся к тренировкам с Атлетико
Бокс13:54
"Ужасно выглядел": Джойса удивил выбор обязательного претендента на пояс Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK