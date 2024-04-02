"Не все так просто": Менеджер Цзю отреагировал на заявления о реванше с Фундорой

Менеджер Тима Цзю Глен Дженнингс ответил на слова промоутера чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры Семпсона Левковича о готовности к реваншу.

Представитель потерпевшего поражение боксера отметил, что сейчас договоренности о втором поединке между сторонами не существует.

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"Устная договоренность? Семпсон, брат, в боксе такого нет. И он это знает, поэтому говорит такое, чтобы просто вызвать реакцию. Семпсона знаю уже давно. Он промоутер старой школы, который любит раскачивать лодку, вот и все.

Он знает, что подобные слова вызывают реакцию и внимание к его бойцу. Но это дешевые разговоры. У нас точно нет договоренности о реванше, в которой есть временные рамки. Реванш - идеальный сценарий, но не все так просто.

Потому что теперь возникнут проблемы, связанные с тем, как Себастьян будет продвигаться вперед как объединенный чемпион и участвовать в некоторых крупных боях, которые мы рассматривали. Но могу сказать вам на сто процентов, что Тим хотел бы снова драться с Фундорой, когда сможет его увидеть", - цитирует Дженнингса Fox Sports Australia.

Напомним, ранее WBO обязала Фундору провести обязательную защиту против бывшего абсолютного чемпиона в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда.

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