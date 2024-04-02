"Будем придерживаться договоренностей": Промоутер Фундоры заявил о готовности к реваншу с Цзю

Семпсон Левкович, промоутер чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры, рассказал об их планах.

По словам представителя американского боксера, его подопечный в ближайшем бою готов дать реванш Тиму Цзю.

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"Мы все так хотели провести этот бой, что многие из наших соглашений были заключены в устной форме. Времени не хватило.

Но я хочу дать понять, что команда Фундоры будет придерживаться договоренностей. Мое слово всегда равно подписанному контракту. Тим Цзю, твой бой-реванш готов, когда ты будешь готов", - приводит слова промоутера журналист Майкл Бенсон.

Напомним, ранее WBO обязала Фундору провести обязательную защиту поясов против бывшего абсолютного чемпиона в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда.

Также на поединок с Фундорой претендует украинец Сергей Богачук, который завоевал титул временного чемпиона WBC в бою против Брайана Мендосы.

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