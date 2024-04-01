Богачук: Хочу все пояса. ВСЕ

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) выразил желание стать абсолютным чемпионом мира.

Украинец сделал амбициозный пост в социальной сети.

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"Хочу все пояса. ВСЕ", – написал Богачук.

I want all the belts ALL OF THEM . @TomLoeffler1 pic.twitter.com/R2rflFhlni — Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) April 1, 2024

Напомним, Сергей стал обладателем пояса временного чемпиона WBC после победы над Брайаном Мендосой.

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