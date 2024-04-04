Промоутер Фундоры обозначил сроки реванша с Цзю
Сампсон Левкович, промоутер чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры, высказался о втором поединке своего клиента с Тимом Цзю.
Функционер заявил, что реванша не стоит ждать раньше ноября текущего года.
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"Я уважаю право Цзю на матч-реванш. Он заслуживает его. Я еще точно не знаю, нужно ли оперировать нос Себастьяна, но скорее всего, что боя до ноября не будет.
Мое слово, равносильно контракту, а я всегда соблюдаю условия контракта", - приводит слова промоутера Boxing News 24.
Напомним, в первом бою Фундора "разбил" Цзю и завоевал два чемпионских титула в среднем весе.
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