Промоутер Фундоры обозначил сроки реванша с Цзю

Боксеры готовы во второй раз выйти на ринг.

Сампсон Левкович, промоутер чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры, высказался о втором поединке своего клиента с Тимом Цзю.

Функционер заявил, что реванша не стоит ждать раньше ноября текущего года.

Читай также: WBO санкционировала бой Фундоры и Кроуфорда

"Я уважаю право Цзю на матч-реванш. Он заслуживает его. Я еще точно не знаю, нужно ли оперировать нос Себастьяна, но скорее всего, что боя до ноября не будет.

Мое слово, равносильно контракту, а я всегда соблюдаю условия контракта", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Напомним, в первом бою Фундора "разбил" Цзю и завоевал два чемпионских титула в среднем весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!