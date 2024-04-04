"Кучка жалких ублюдков": промоутер жестко ответил критикам карда Усик - Фьюри

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу андеркарда поединка его подопечного против Александра Усика.

По словам специалиста, зрители станут свидетелями ярких боев.

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"Это отличный кард. Ряд боев мог бы возглавить вечер бокса. Главный поединок - это крупнейший бой века. Нужно потратить целое состояние, чтобы устроить этот бой и чтобы эти парни вышли на ринг. Остальное - это огромный бонус. Каждый бой в этом карде хорош. К тому же там есть хорошие британские бои - Кордина против Какаче. Во всем карде есть захватывающие поединки.

Я видел много комментариев, и в 99% из них люди соглашаются, что это чертовски хороший андеркард для боксерского шоу. А что касается всех остальных, то, ради бога, займитесь чем-то интересным, кучка жалких ублюдков. Мне плевать, что говорят все остальные. Это отличное шоу", - приводит слова Уоррена Boxing Social.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чисора рассказал, что Фьюри не стоит делать в бою с Усиком.

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