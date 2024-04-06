"Он будет другим": Усик оценил победу Фьюри над Нганну

Оладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о победе чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну.

По словам украинца, он не сомневается, что британец подготовится к нему намного лучше.

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"В бою со мной Тайсон Фьюри будет другим. Я считаю, что когда он боксировал с Фрэнсисом Нганну, Фьюри не вел себя серьезно: "О, это парень из UFC, я выиграю, это легкий бой, бла-бла-бла".

Это мое мнение. Я не знаю, правда это или нет. Но я знаю, что Тайсон Фьюри со мной будет другим", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Рой Джонс оценил шансы Усика в бою с Фьюри.

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