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"Большое шоу": Усик прокомментировал бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Украинец назвал ключевой фактор поединка.
Сегодня, 09:33
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21–0, 14 КО) высказался по поводу боя между легендарным Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.

По словам украинца, данный поединок понравится людям.

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"Тайсон – большой человек, известный во всем мире. Джейк Пол – молодой парень, который хочет заниматься боксом и помогать молодым ребятам.

Но это шоу, большое шоу. Если люди хотят увидеть шоу, это нормально, на мой взгляд", - сказал Усик в интервью Seconds Out.

Тайсон и Пол проведут бой 20 июля в США. Напомним, Тайсон резко ответил противникам его боя с Полом.

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