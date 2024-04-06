"Большое шоу": Усик прокомментировал бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21–0, 14 КО) высказался по поводу боя между легендарным Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.

По словам украинца, данный поединок понравится людям.

Читай также: Рой Джонс оценил шансы Усика в бою с Фьюри

"Тайсон – большой человек, известный во всем мире. Джейк Пол – молодой парень, который хочет заниматься боксом и помогать молодым ребятам.

Но это шоу, большое шоу. Если люди хотят увидеть шоу, это нормально, на мой взгляд", - сказал Усик в интервью Seconds Out.

Тайсон и Пол проведут бой 20 июля в США. Напомним, Тайсон резко ответил противникам его боя с Полом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!