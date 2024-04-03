"Это низко": Тайсон резко ответил противникам его боя с Полом

Легендарный боксер уверен, что вся критика основана просто на зависти.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон отреагировал на критику его боя против боксирующего блогера Джейка Пола.

Легенда бокса считает, что противники этого поединка ему банально завидуют.

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"Мне 58, и что? Я получаю миллиарды просмотров, просто разговаривая с кем-то. Все, даже большинство спортсменов, завидуют. Это низко. Я говорю, в твои лучшие годы ты не смог бы привлечь даже миллион человек, парень.

О чем ты говоришь - ты не мог бы распродать арену. Кто в 58 лет может заполнить арену на 80 тысяч мест? Почему ты думаешь, он хочет драться со мной, а не с кем-то другим?

Все хотят встретиться с Полом, все боксеры хотят драться с ним. Но если бы он сражался с этим парнем, пришли бы только те, кто его любит. Другие люди, родители даже могли бы не прийти посмотреть их бой. Это правда. Все эти бойцы слишком скучные", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Напомним, что бой Тайсона и Пола запланирован на 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США.

Ранее был определен статус поединка Майк Тайсон - Джейк Пол.

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