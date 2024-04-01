"Больше шоу, а не бой": Альварес не в восторге от будущего поединка Тайсона и Джейка Пола

Бой Джейка Пола с Майком Тайсоном придется по вкусу не каждому, включая Канело.

Этим летом должен состояться поединок, в котором легендарный Майк Тайсон встретится с Джейком Полом.

Данное противостояние не вызывает восторга у абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

"Учитывая, что с этим связан Netflix, то да, это хорошо (для боя). Но я не заинтересован в такого рода поединке. Я думаю, что это больше шоу, а не бой", - цитирует мексиканца talkSPORT.

Стоит отметить, что Пол регулярно пытался убедить Альвареса согласиться на поединок. И хотя они пока еще не встретились, Канело не стал исключать возможность подобного события в будущем.

Читай также: Альварес назвал цену для боя с соперником Гвоздика

Напомним, что для того, чтобы их с Джейком Полом бой состоялся, Майку Тайсону предстоит пройти целый ряд медицинских тестов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!