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"Больше шоу, а не бой": Альварес не в восторге от будущего поединка Тайсона и Джейка Пола

Бой Джейка Пола с Майком Тайсоном придется по вкусу не каждому, включая Канело.
Сегодня, 11:42
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Этим летом должен состояться поединок, в котором легендарный Майк Тайсон встретится с Джейком Полом.

Данное противостояние не вызывает восторга у абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

"Учитывая, что с этим связан Netflix, то да, это хорошо (для боя). Но я не заинтересован в такого рода поединке. Я думаю, что это больше шоу, а не бой", - цитирует мексиканца talkSPORT.

Стоит отметить, что Пол регулярно пытался убедить Альвареса согласиться на поединок. И хотя они пока еще не встретились, Канело не стал исключать возможность подобного события в будущем.

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Напомним, что для того, чтобы их с Джейком Полом бой состоялся, Майку Тайсону предстоит пройти целый ряд медицинских тестов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Майк Тайсон Джейк Пол

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