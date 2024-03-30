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Тайсона могут не допустить к бою с Полом по состоянию здоровья

Легендарному боксеру еще предстоит пройти ряд медицинских тестов.
Сегодня, 09:55
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон может не выйти в ринг против боксирующего блогера Джейка Пола.

Как сообщает talkSPORT, Департамент лицензирования и регулирования Техаса (TLDR) обяжет легендарного боксера, которому на момент запланированного возвращения в ринг будет уже 58 лет, пройти специальное медицинское обследование для участия в поединке по профессиональным правилам бокса.

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По правилам организации, спортсмены старше 36 лет для получения разрешения на выход в ринг должны пройти электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и электрокардиограмму (ЭКГ). При этом в случае с Тайсоном могут быть назначены дополнительные тесты, а окончательное решение по его допуску к поединку останется за TLDR.

Напомним, что бой Тайсона и Пола запланирован на 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США.

Ранее Джейк Пол объяснил, почему Майк Тайсон не сможет его нокаутировать.

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