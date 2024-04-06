iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Рой Джонс назвал тройку лидеров рейтинга pound-for-pound

Легенда бокса выбрал лучших боксеров на данный момент.
Сегодня, 10:28
Рой Джонс / Getty Images
Рой Джонс / Getty Images

Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший поделился мнением относительно лидеров рейтинга pound-for-pound.

По словам знаменитого спортсмена, в тройку лучших входят Кроуфорд, Иноуэ и Бивол.

Читай также: "Он будет другим": Усик оценил победу Фьюри над Нганну

"Кроуфорд сейчас король вне зависимости от весовой категории, но Наоя Иноуэ висит у него прямо на спине. Теренс доминировал последние десять лет, и никто не приблизился к нему. 

Единственная причина, почему он не получил титул pound-for-pound раньше, заключается в том, что никто не дал ему такой возможности, но сейчас, он определенно король этого рейтинга. Иноуэ наступает ему на пятки, потому что уничтожает любого соперника, который выходит против него.

Кого еже можно отнести в этой рейтинг? Вероятно, придется сказать о Дмитрии Биволе. Парень довольно давно занят делом и выполняет свою работу. Он показал, что может победить любого и если расправится с Артуром Бетербиевым, то наденет эту корону", - приводит слова Джонса Boxing News 24/7.

Напомним, Рой Джонс оценил шансы Усика в бою с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Гвардиола заявил, что победа в АПЛ круче, чем в Лиге чемпионов Гвардиола заявил, что победа в АПЛ круче, чем в Лиге чемпионов
"Аххилесовая пята": промоутер объяснил, почему Фьюри победит Усика "Аххилесовая пята": промоутер объяснил, почему Фьюри победит Усика
Ферстаппен повторил свой личный рекорд Ферстаппен повторил свой личный рекорд
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа13:35
Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Европа13:30
Гвардиола заявил, что победа в АПЛ круче, чем в Лиге чемпионов
Бокс13:15
"Аххилесовая пята": промоутер объяснил, почему Фьюри победит Усика
Формула 113:05
Ферстаппен повторил свой личный рекорд
Другие12:50
WrestleMania XL: расписание и результаты боев
Футбол12:45
Футболки хавбека Реала являются самыми популярными в мире
Европа12:42
"Это не мое упражнение": Довбик и Цыганков сыграли в футбольный гольф
Бокс12:12
Бензема объяснил, почему проваливается в Саудовской Аравии
Формула 111:58
"Один из тех дней": Леклер прокомментировал свой провал в квалификации Гран-при Японии
Бокс11:50
Усик откровенно признался, будет ли он целиться в рассечение Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK