Рой Джонс назвал тройку лидеров рейтинга pound-for-pound

Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший поделился мнением относительно лидеров рейтинга pound-for-pound.

По словам знаменитого спортсмена, в тройку лучших входят Кроуфорд, Иноуэ и Бивол.

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"Кроуфорд сейчас король вне зависимости от весовой категории, но Наоя Иноуэ висит у него прямо на спине. Теренс доминировал последние десять лет, и никто не приблизился к нему.

Единственная причина, почему он не получил титул pound-for-pound раньше, заключается в том, что никто не дал ему такой возможности, но сейчас, он определенно король этого рейтинга. Иноуэ наступает ему на пятки, потому что уничтожает любого соперника, который выходит против него.

Кого еже можно отнести в этой рейтинг? Вероятно, придется сказать о Дмитрии Биволе. Парень довольно давно занят делом и выполняет свою работу. Он показал, что может победить любого и если расправится с Артуром Бетербиевым, то наденет эту корону", - приводит слова Джонса Boxing News 24/7.

Напомним, Рой Джонс оценил шансы Усика в бою с Фьюри.

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