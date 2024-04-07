"Это эмоции": Усик признался, простил ли он Джошуа за срыв после поражения в реванше

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал неконтролируемое поведение бывшего чемпиона Энтони Джошуа после поражения в их реванше.

Украинский боксер признался, что не держит зла на британца за тот эмоциональный срыв.

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"Конечно, я принял извинения от Джошуа. Слушайте, я не держу зла на Энтони Джошуа, потому что уважаю этого человека.

Он отличный человек, отличный боксер и отличная личность, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. Я думаю, это эмоции. Я уважаю этого человека. Нет проблем, Энтони", - сказал Усик в комментарии Seconds Out.

Отметим, также Усик выделил главное преимущество будущего соперника Тайсона Фьюри.

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