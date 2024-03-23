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"Бой не будет близким": Экс-чемпион назвал победителя третьего поединка Усика с Джошуа

Фроч сделал прогноз на еще одно противостояние украинца и британца.
Сегодня, 15:29
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о потенциальном третьем бое между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа.

По его мнению, в этом возможном поединке украинский боксер снова должен одержать победу.

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"Я должен выбрать Усика. Он уже дважды победил Джошуа. Когда Усик давит на газ, повышает темп и воркрейт, он доминирует. Этот бой не будет близким, Усик слишком превосходит Джошуа.

Однако это хороший вопрос, потому что Эй Джей очень хорошо выглядел против Нганну, проводившего свой второй бой. Это звучит забавно. Джошуа смотрит своим соперникам в глаза, идет вперед, выбрасывая удары, двигает своим телом. Поэтому он нокаутировал Нганну", - цитирует Фроча Boxing Social.

Отметим, ранее промоутер Усика объяснил, почему не верит в третий бой с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Карл Фроч

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