iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Камбосос объяснил, почему Ломаченко проиграл Хэйни

Австралиец разобрал последний поединок Василия.
Сегодня, 13:20
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Австралийский Джордж Камбосос высказался о поражении Василия Ломаченко в бою с Девином Хэйни.

По словам боксера, последний раунд повлиял на итог поединка.

Читай также: Ломаченко или Стивенсон: Промоутер назвал потенциального соперника Беринчика в случае победы над Наваррете

"Был очень близкий бой. На мой взгляд, Девин забрал последний раунд, и это могло стоить Ломаченко победы в их поединке. Но в любом случае отличный бой. Опять же, многие верят, что Ломаченко победил в нем.

В глазах некоторых людей Ломаченко сейчас мог бы быть абсолютным чемпионом. Возможно это так, возможно нет. Это дает мне возможность выйти и вернуться на вершину, когда люди будут думать: "Эй, этот парень победил Ломаченко, который дрался после такого близкого боя с Девином Хэйни", - сказал Камбосос сайту Sky Sports.

В мае прошлого  года Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Напомним, Камбосос дерзко наехал на Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Я изучал его с детства": Камбосос оценил стиль Ломаченко "Я изучал его с детства": Камбосос оценил стиль Ломаченко
Хавбек сборной Украины получил травму уже на третьей минуте матча Хавбек сборной Украины получил травму уже на третьей минуте матча
"Мне было бы его жаль": Леннокс Льюис прокомментировал анонс боя Тайсон - Пол "Мне было бы его жаль": Леннокс Льюис прокомментировал анонс боя Тайсон - Пол
Ключевые игроки Барселоны вернулись в заявку команды, однако не сыграют с ПСЖ Ключевые игроки Барселоны вернулись в заявку команды, однако не сыграют с ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс14:56
"Я изучал его с детства": Камбосос оценил стиль Ломаченко
Украина14:55
Хавбек сборной Украины получил травму уже на третьей минуте матча
Бокс14:31
"Мне было бы его жаль": Леннокс Льюис прокомментировал анонс боя Тайсон - Пол
Европа14:10
Ключевые игроки Барселоны вернулись в заявку команды, однако не сыграют с ПСЖ
Биатлон14:09
Прима и Билосюк отсутсвуют: объявлен состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон
Бокс13:44
"Не самый быстрый боксер": наследник Фьюри дал совет Тайсону перед боем с Усиком
Европа13:35
Чеферин - о неотстранении белоруси: Ни один политик не будет указывать нам, что делать
Бокс13:20
Камбосос объяснил, почему Ломаченко проиграл Хэйни
Формула 112:59
ФИА изменила планы по внедрению активной аэродинамики в Формулу-1
Бокс12:55
"Я снесу ему голову": Камбосос дерзко наехал на Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK