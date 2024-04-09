Камбосос объяснил, почему Ломаченко проиграл Хэйни

Австралийский Джордж Камбосос высказался о поражении Василия Ломаченко в бою с Девином Хэйни.

По словам боксера, последний раунд повлиял на итог поединка.

Читай также: Ломаченко или Стивенсон: Промоутер назвал потенциального соперника Беринчика в случае победы над Наваррете

"Был очень близкий бой. На мой взгляд, Девин забрал последний раунд, и это могло стоить Ломаченко победы в их поединке. Но в любом случае отличный бой. Опять же, многие верят, что Ломаченко победил в нем.

В глазах некоторых людей Ломаченко сейчас мог бы быть абсолютным чемпионом. Возможно это так, возможно нет. Это дает мне возможность выйти и вернуться на вершину, когда люди будут думать: "Эй, этот парень победил Ломаченко, который дрался после такого близкого боя с Девином Хэйни", - сказал Камбосос сайту Sky Sports.

В мае прошлого года Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Напомним, Камбосос дерзко наехал на Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!