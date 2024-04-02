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Ломаченко или Стивенсон: Промоутер назвал потенциального соперника Беринчика в случае победы над Наваррете

Представитель украинца рассказал, с кем можно будет устроить объединительный бой.
Сегодня, 11:55
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика, оценил возможность проведения его боя против Василия Ломаченко в случае их побед в ближайших титульных боях.

По словам представителя украинского боксера, более реальным выглядит вариант с объединительным поединком с чемпионом по версии WBC Шакуром Стивенсоном.

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"Я думаю, что наиболее реальным будет объединительный поединок между Беринчиком и Шакуром Стивенсоном, скорее, чем с Ломаченко. Не думаю, что мировое сообщество очень заинтересовано в поединке двух украинцев за несколько титулов. Хотя для нас это было бы историческое событие.

По поводу Ломаченко, я не могу комментировать, потому что я не знаю его реальные мотивы и планы. Многое еще предстоит, но одно могу сказать точно, что будем болеть за наших.

И, дай Бог, чем больше чемпионов будет в Украине, тем чаще будет звучать наш гимн, будет подниматься наш флаг, и тем больше упоминаний в мировых медиа будет о нашем государстве. Вперед к победе", - приводит слова Красюка YouTube-канал ТАЙК МАЙСОН.

Напомним, что Ломаченко 12 мая поборется с Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF, а Беринчик 18 мая разыграет с Эмануэлем Наваррете вакантный пояс WBO в легком весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Денис Беринчик Александр Красюк Шакур Стивенсон

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