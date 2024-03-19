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Стала известна официальная дата боя Беринчик – Наваррете

Украинец выйдет на ринг уже в мае.
Вчера, 21:47
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о бое за вакантный титул WBO в легком весе между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете.

Поединок украинца с мексиканским боксером состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

Напомним, последний бой Беринчик провел в августе прошлого года и победил Энтони Йигита единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что стал известен новый соперник Богачука.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

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