Стала известна официальная дата боя Беринчик – Наваррете

Украинец выйдет на ринг уже в мае.

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о бое за вакантный титул WBO в легком весе между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете.

Поединок украинца с мексиканским боксером состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

🚨 𝐒𝐀𝐍 𝐃𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊𝐁𝐔𝐒𝐓𝐄𝐑 🚨



The Fighting Cowboy aims to become a 4-weight world champion on Saturday, May 18 🏆#NavarreteBerinchyk | Ticket info soon pic.twitter.com/xD2kPH6F8p — Top Rank Boxing (@trboxing) March 19, 2024

Напомним, последний бой Беринчик провел в августе прошлого года и победил Энтони Йигита единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что стал известен новый соперник Богачука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!