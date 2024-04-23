"Мы увидим, насколько в порядке бывший серебряный призер Олимпиады": промоутер - о бое Беринчика

Промоутер Александр Красюк поделился ожиданиями от поединка Дениса Беринчика (18-0, 9 КО) против Эмануэля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

По словам функционера, он верит, что у украинского боксера будет шанс победить.

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"К сожалению, я не смогу быть там. Бой пройдет в Сан-Диего в тот же день, что и поединок Усика с Фьюри.

Это первый бой Наваррете в дивизионе за титул чемпиона мира, он является суперчемпионом во втором полулегком весе, поэтому автоматически получает шанс на вакантный титул в легком весе. Беринчик действительно заслужил свой шанс. Ему пришлось быть очень терпеливым, чтобы получить этот шанс. Он уже в США, готовится. 18 мая мы увидим, насколько в порядке бывший серебряный призер Олимпиады.

Я думаю, что бой будет длиться 12 раундов. Я вижу, что он пройдет всю дистанцию. Наваррете сильный, он мексиканец. Он не отступает. Это будет большая ночь для Украины", - приводит слова Красюка Boxing Scene.

Бой украинца с мексиканцем пройдет 12 мая в США.

Ранее сообщалось, что Беринчик прибыл в США для подготовки к титульному бою с Наваррете.

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