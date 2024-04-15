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Беринчик прибыл в США для подготовки к титульному бою с Наваррете

Украинский боксер через месяц поборется за чемпионский пояс.
Сегодня, 13:18
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Поединок за вакантный титул WBO в легкой весовой категории состоится 18 мая на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

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За месяц до боя Беринчик отправился в США, где продолжит подготовку.

Украинский боксер у себя в Instagram сначала сообщил о начале своего путешествия, а после отчитался и о прибытии, опубликовав фото из аэропорта Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Беринчик - Наваррете есть пункт о реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Бериничик

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