В контракте на бой Беринчик – Наваррете есть пункт о реванше
Украинец имеет шанс получить топовый бой.
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик выйдет в ринг против действующего чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете.
Промоутер украинца сообщил, что в контракте боксеров есть пункт о реванше.
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"Есть рематч. Либо рематч, либо поединки с чемпионами. Включая (чемпиона WBC) Шакура Стивенсона", - приводит слова промоутера vRINGe.
Бой пройдет 18 мая в США, на кону будет вакантный титул WBO в легком весе.
Напомним, на ISPORT доступен прогноз на титульный поединок.
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