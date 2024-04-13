iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

В контракте на бой Беринчик – Наваррете есть пункт о реванше

Украинец имеет шанс получить топовый бой.
Сегодня, 18:40
Беринчик - Наваррете / Top Rank
Беринчик - Наваррете / Top Rank

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик выйдет в ринг против действующего чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете.

Промоутер украинца сообщил, что в контракте боксеров есть пункт о реванше.

Читай также: Беринчик – Наваррете: красочный постер боя

"Есть рематч. Либо рематч, либо поединки с чемпионами. Включая (чемпиона WBC) Шакура Стивенсона", - приводит слова промоутера vRINGe.

Бой пройдет 18 мая в США, на кону будет вакантный титул WBO в легком весе.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на титульный поединок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Был слишком идеальным": бывшая легенды футбола удивила причиной развода "Был слишком идеальным": бывшая легенды футбола удивила причиной развода
Партнер Забарного установил новый клубный рекорд Борнмута Партнер Забарного установил новый клубный рекорд Борнмута
"У меня титановый стержень": Макгрегор сравнил себя с легендарным персонажем боевика "У меня титановый стержень": Макгрегор сравнил себя с легендарным персонажем боевика
Рух сумел отобрать очки у Кривбасса в домашнем матче Рух сумел отобрать очки у Кривбасса в домашнем матче
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Другие страны20:50
"Был слишком идеальным": бывшая легенды футбола удивила причиной развода
Европа20:36
Партнер Забарного установил новый клубный рекорд Борнмута
ММА20:20
"У меня титановый стержень": Макгрегор сравнил себя с легендарным персонажем боевика
Украина19:58
Рух сумел отобрать очки у Кривбасса в домашнем матче
Украина19:57
Бомбардиры УПЛ: Кожушко вошел в тройку лучших, Ванат в лидерах
Украина19:40
Динамо в меньшинстве сумело вырвать победу над Александрией
Украина19:15
Ультрас Динамо погиб на войне с Россией
Европа19:14
Манчестер Сити буднично разгромил аутсайдера АПЛ
Украина18:59
Волошин получил две желтые за две минуты в матче Александрия - Динамо
Бокс18:40
В контракте на бой Беринчик – Наваррете есть пункт о реванше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK