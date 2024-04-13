В контракте на бой Беринчик – Наваррете есть пункт о реванше

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик выйдет в ринг против действующего чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете.

Промоутер украинца сообщил, что в контракте боксеров есть пункт о реванше.

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"Есть рематч. Либо рематч, либо поединки с чемпионами. Включая (чемпиона WBC) Шакура Стивенсона", - приводит слова промоутера vRINGe.

Бой пройдет 18 мая в США, на кону будет вакантный титул WBO в легком весе.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на титульный поединок.

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