Беринчик – Наваррете: красочный постер боя
Боксеры поборются за звание чемпиона мира.
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик выйдет в ринг против действующего чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете.
На кону поединка будет стоять пояс чемпиона мира в легком весе.
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Пресс-служба Top Rank Boxing опубликовала официальный постер боя.
Бой Беринчик - Наваррете пройдет 18 мая в Сан-Диего, США.
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