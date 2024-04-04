Беринчик – Наваррете: красочный постер боя

Боксеры поборются за звание чемпиона мира.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик выйдет в ринг против действующего чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете.

На кону поединка будет стоять пояс чемпиона мира в легком весе.

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Пресс-служба Top Rank Boxing опубликовала официальный постер боя.

Бой Беринчик - Наваррете пройдет 18 мая в Сан-Диего, США.

Ранее сообщалось, что непобежденный украинец проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри.

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