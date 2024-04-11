Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Кевин Джонсон поделился воспоминаниями о поединке против Виталия Кличко.

По словам американского боксера, украинец имеет невероятную силу удара.

Читай также: Фьюри жестко высмеял Кличко за помощь Усику

"Его костяшки пальцев ощущаются, как край стола. Однажды он ударил меня в лоб - это сделало мои инстинкты более острыми. Я сказал: "Больше никогда такого не случится". Думаю, это был третий или четвертый раунд.

После этого я не пропустил ни одного джеба. Потому что тот удар ощущался так, как будто кто-то стукнул меня кувалдой по голове", - сказал Джонсон в интервью изданию News.

В 2009 году Джонсон проиграл Кличко единогласным решением судей в бою за титул WBC в супертяжелом весе.

Напомним, Кевин изменил свое имя на президента россиии взял российское гражданство.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!