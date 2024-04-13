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"Пошли бы выпить пиво": Фьюри удивил признанием о том, чтобы сделал с Джошуа

Британец помечтал о встрече с соотечественником.
Сегодня, 18:16
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался по поводу Энтони Джошуа.

По словам британца, между ним вражды и он готов вместе провести время.

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"Он когда-нибудь говорил мне что-то плохое, что-то личное? Или я ему? Так я не думаю.

Будь он здесь сейчас, мы бы пошли выпить пива и съесть сэндвич с джемом. Или я пригласил бы его на рыбу с картофелем, и отвел бы его домой, встретиться с детьми и сфотографироваться", - приводит слова Фьюри The Stomping Ground.

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри.

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